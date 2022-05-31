Кадыров заявил о завершении "тотальной зачистки" Северодонецка

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о завершении "тотальной зачистки" города Северодонецка от украинских военных и участников вооруженных формирований.

"Воинами из Чеченской Республики совместно с народной милицией ЛНР и другими российскими силовыми подразделениями завершена тотальная зачистка Северодонецка. Бойцы перешли к следующему этапу - более тщательной выборочной проверке отдельных городских объектов", - написал Кадыров в своем телеграм-канале во вторник.

По данным главы Чечни, в настоящее время "полностью зачищено" здание управления Службы безопасности Украины и прилегающая территория, однако там остаются взрывные устройства.

Накануне военные ЛНР сообщили о начале штурма Северодонецка.

Ранее во вторник посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник заявил, что украинская армия предпринимает попытки отступления из Северодонецка в Лисичанск.

Как написал Мирошник в своем телеграм-канале во вторник, украинские войска, покидая Северодонецк, "пытаются выкроить время для форсирования реки Северский Донец и отойти в сторону Лисичанска". Однако, по его словам, "пока получается плохо".

При этом Мирошник утверждает, что подрыв цистерны с химикатами на местном заводе "Азот" - это "целенаправленная попытка украинских формирований оторваться от активного продвижения союзных войск, которые преследуют отступающие подразделения".

Ранее Мирошник сообщил, что в Северодонецке на заводе "Азот", который контролируется украинской стороной, подорвана цистерна, в которой, предположительно находилась азотная кислота. А представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил о непричастности "к данному взрыву подразделений НМ ЛНР" и возложил ответственность за него на украинскую сторону.