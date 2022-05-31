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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:02

В ЛНР заявили о попытках украинских военных покинуть Северодонецк

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник заявил, что украинская армия предпринимает попытки отступления из Северодонецка в Лисичанск.

Как написал Мирошник в своем телеграм-канале во вторник, украинские войска, покидая Северодонецк, "пытаются выкроить время для форсирования реки Северский Донец и отойти в сторону Лисичанска". Однако, по его словам, "пока получается плохо".

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При этом Мирошник утверждает, что подрыв цистерны с химикатами на местном заводе "Азот" - это "целенаправленная попытка украинских формирований оторваться от активного продвижения союзных войск, которые преследуют отступающие подразделения".

Ранее Мирошник сообщил, что в Северодонецке на заводе "Азот", который контролируется украинской стороной, подорвана цистерна, в которой, предположительно находилась азотная кислота. Представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил о непричастности "к данному взрыву подразделений НМ ЛНР" и возложил ответственность за произошедшее на украинскую сторону.

Накануне военные ЛНР сообщили о начале штурма Северодонецка.

Хроника 24 февраля – 31 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
ЛНР Украина Северодонецк Родион Мирошник Лисичанск
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