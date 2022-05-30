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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:44

Народная милиция ЛНР сообщила о начале штурма Северодонецка

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Народная милиция Луганской народной республики сообщает о начале штурма Северодонецка.

"Штурм Северодонецка начался. Подразделения Народной милиции и союзных войск уже закрепились на окраинах и продолжают теснить украинских боевиков вглубь города", - сообщили журналистам в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Ранее в понедельник посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник сообщил в своем телеграм-канале об успешном продолжении наступления сил ЛНР и РФ в Северодонецке и взятии под их контроль большинства жилых кварталов города.

"Наступление в Северодонецке продолжается успешно. Большинство жилых кварталов контролируется союзными войсками", - написал он.

"Попытки ВСУ деблокировать трассу Лисичанск - Артёмовск остаются безуспешными", - добавил Мирошник.

Хроника 24 февраля – 30 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия ЛНР
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