Народная милиция ЛНР сообщила о начале штурма Северодонецка

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Народная милиция Луганской народной республики сообщает о начале штурма Северодонецка.

"Штурм Северодонецка начался. Подразделения Народной милиции и союзных войск уже закрепились на окраинах и продолжают теснить украинских боевиков вглубь города", - сообщили журналистам в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Ранее в понедельник посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник сообщил в своем телеграм-канале об успешном продолжении наступления сил ЛНР и РФ в Северодонецке и взятии под их контроль большинства жилых кварталов города.

"Наступление в Северодонецке продолжается успешно. Большинство жилых кварталов контролируется союзными войсками", - написал он.

"Попытки ВСУ деблокировать трассу Лисичанск - Артёмовск остаются безуспешными", - добавил Мирошник.