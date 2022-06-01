В Златоусте осудили 16 работников депо за хищение локомотивного топлива на 8 млн руб.

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Суд в Челябинской области вынес приговор 16 работникам локомотивного депо "Златоуст" (ЮУЖД), которые сливали топливо из локомотивов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ в среду.

"Виновные, действуя в составе организованной преступной группы, осуществили хищение горюче-смазочных материалов из топливных систем тепловозов ОАО "РЖД" на сумму 8 млн рублей", - говорится в сообщении.

Рискуя создать аварийную ситуацию, похитители подгоняли спецтехнику к тепловозам и быстро сливали за один раз от 1,5 до 3 тонн топлива.

Суд признал их виновными по пунктам "а", "б" части 4 статьи 158 УК РФ (кража) и приговорил к срокам от 10 месяцев до 3 лет и 6 месяцев в колонии общего режима.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области в результате оперативно-розыскных мероприятий по противодействию организованной преступности в сфере железнодорожного транспорта, отмечает пресс-служба.