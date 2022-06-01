Четыре человека пострадали при разгерметизации резервуара на нефтебазе в Башкирии

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - По уточненным данным, четверо мужчин пострадали в результате разгерметизации резервуара на территории Абзелиловской нефтебазы регионального отделения "Башкирия", сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике в среду.

"По предварительным данным, при проведении работ по очистке резервуара произошел хлопок газовоздушной смеси в пустом резервуаре (объем 1 тыс. куб м), что привело к деформации резервуара. Погибших нет. Предварительно, пострадали четверо мужчин, их оперативно доставили в больницу", - говорится в пресс-релизе.

Сообщение о происшествии поступило спасателям в 12:32 по московскому времени. На месте ЧС работали экстренные службы.

Ранее со ссылкой на пресс-службу республиканского Госкомитета по ЧС сообщалось о двоих пострадавших в результате происшествия на нефтебазе в Белорецком районе Башкирии.