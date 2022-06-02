Жителя Забайкальского края осудили за попытку продать 23 слитка золота

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Читы признал жителя Забайкальского края и гражданина Азербайджана виновными в попытке реализации 23 слитков золота, сообщает краевая прокуратура.

"Суд установил, что с ноября по декабрь 2021 года иностранный гражданин договорился с забайкальцем о приобретении 23 слитков чистого золота общей массой более 2,5 кг стоимостью около 11 млн рублей. Слитки изготовлены жителем Калганского района из золота неизвестного происхождения, найденного после смерти отца в его жилье", - говорится в сообщении.

В момент передачи золотых слитков в Чите они были изъяты правоохранителями.

Центральный районный суд Читы признал гражданина Азербайджана и жителя Калганского района виновными по ч. 4 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов в крупном размере) и приговорил к лишению свободы на один год и шесть месяцев условно с испытательным сроком на тот же срок. Кроме того, осужденные оштрафованы на 100 тысяч рублей каждый.

Изъятое золото обращено в доход государства.