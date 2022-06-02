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Тайвань запретил экспорт в Россию чипов с тактовой частотой более 25 МГц

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Власти Тайваня запретили экспорт в Россию и Белоруссию чипов с тактовой частотой более 25 МГц, а также литографическое оборудование, используемое для изготовления таких микросхем, сообщило тайваньское издание Digitimes со ссылкой на Министерство торговли страны.

"Министерство экономики Тайваня (MOEA) подготовило список стратегических высокотехнологичных товаров, которые запрещены к экспорту в Россию и Белоруссию. Белоруссия включена в список, поскольку она может помочь России импортировать такие товары, сообщило ведомство, добавив, что список соответствует категориям 3-9 Вассенаарских договоренностей (Вассенаарские договоренности по экспортному контролю за обычными вооружениями, товарами и технологиями двойного использования, подписанные рядом стран в 1996 году - ИФ)", - говорится в сообщении.

Под запрет попадает микропроцессорная техника, которая соответствует хотя бы одному из трех условий: достигается уровень быстродействия 5 гигафлопс и выше, либо арифметическое логическое устройство имеет разрядность свыше 32 бит; тактовая частота электронного компонента превышает 25 МГц; один или более портов или интерфейсов обеспечивает скорость передачи между компонентами свыше 25 Мбайт/с, уточнили в издании.

Также введено ограничение, касающееся конструктивного исполнения: отгружаемые в Россию и Белоруссию микросхемы должны иметь не более 144 контактов. Помимо этого, запрещаются поставки отдельных видов литографического оборудования, используемого для изготовления микросхем.

Полупроводниковое оборудование - основная статья экспорта Тайваня, на долю которого в 2021 году пришлось 32% от общего объема экспорта в стоимостном выражении. Основными рынками сбыта являются Китай, Гонконг, Сингапур и США.

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