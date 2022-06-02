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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

В подмосковных Химках 10 человек пострадали при наезде автобуса на остановку

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Пассажирский автобус врезался в остановку общественного транспорта в подмосковных Химках, есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе московского главка ГИБДД в четверг.

"Сегодня на 22 километре Ленинградского шоссе водитель пассажирского автобуса совершил наезд на остановку общественного транспорта. По предварительным данным, водителю стало плохо и он потерял сознание" - сказали в управлении.

В результате происшествия пострадали 10 пассажиров, они госпитализированы в медучреждения. Всего на момент ДТП в салоне автобуса находились 20 человек.

Находившиеся на остановке люди не пострадали.

На месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее со ссылкой на информированный источник сообщалось, что в результате наезда автобуса на остановку пострадали 13 человек.

"В Химках, на Ленинградском шоссе, владение 16, на остановке общественного транспорта "Родионово" произошло ДТП с участием рейсового автобуса, пострадали 13 человек", - сказал собеседник агентства. Трое пострадавших госпитализированы, добавил он.

Химки Подмосковье
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