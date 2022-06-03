Двое полицейских в Приморье пытались похитить 1 млн руб. у иностранцев

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Два сотрудника полиции в Приморье стали фигурантами уголовного дела о попытке мошенничества в отношении иностранцев, сообщило в пятницу следственное управление СКР по Приморскому краю.

Уголовное дело возбуждено в отношении оперуполномоченного отделения по борьбе с организованными преступными формированиями отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД России по Приморскому краю и оперуполномоченного по особо важным делам того же отделения, а также гражданского лица.

Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

По версии следствия, полицейские, используя служебное положение, пытались обманом похитить 1 млн рублей у двух иностранных граждан - супружеской пары. Фигуранты сообщили им, что мужчина находится в международном розыске, угрожали задержать его и отправить их за пределы РФ. Фактически эти сведения не соответствовали действительности.

Переговоры о передаче денег фигуранты поручили своему знакомому. Преступление пресекли сотрудники ФСБ. Посредника задержали с деньгами, и последующая передача их фигурантам проходила в рамках оперативно-розыскного мероприятия.

По ходатайству следователя суд одного из полицейских отправил под стражу, второго - под домашний арест.

Руководитель регионального УМВД назначил проведение служебной проверки.