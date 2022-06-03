Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Двое полицейских в Приморье пытались похитить 1 млн руб. у иностранцев

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Два сотрудника полиции в Приморье стали фигурантами уголовного дела о попытке мошенничества в отношении иностранцев, сообщило в пятницу следственное управление СКР по Приморскому краю.

Уголовное дело возбуждено в отношении оперуполномоченного отделения по борьбе с организованными преступными формированиями отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД России по Приморскому краю и оперуполномоченного по особо важным делам того же отделения, а также гражданского лица.

Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

По версии следствия, полицейские, используя служебное положение, пытались обманом похитить 1 млн рублей у двух иностранных граждан - супружеской пары. Фигуранты сообщили им, что мужчина находится в международном розыске, угрожали задержать его и отправить их за пределы РФ. Фактически эти сведения не соответствовали действительности.

Переговоры о передаче денег фигуранты поручили своему знакомому. Преступление пресекли сотрудники ФСБ. Посредника задержали с деньгами, и последующая передача их фигурантам проходила в рамках оперативно-розыскного мероприятия.

По ходатайству следователя суд одного из полицейских отправил под стражу, второго - под домашний арест.

Руководитель регионального УМВД назначил проведение служебной проверки.

Приморский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ракета "Союз" в пятницу отправит космический грузовик "Прогресс МС-20" к МКС

Ракета "Союз" в пятницу отправит космический грузовик "Прогресс МС-20" к МКС

Медведев предупредил, что отказ договариваться с РФ грозит Украине утратой суверенитета

Медведев назвал передачу Украине РСЗО США угрозой, на которую Россия может ответить огнем

Медведев назвал передачу Украине РСЗО США угрозой, на которую Россия может ответить огнем

Что произошло за день: четверг, 2 июня

"Яблоко" подтвердило отъезд Явлинского за рубеж

Роскомнадзор заявил об ограничении работы Proton VPN и других сервисов

Роскомнадзор заявил об ограничении работы Proton VPN и других сервисов

Степашин сообщил о начале создания в РФ альтернативного ЕСПЧ суда

Степашин сообщил о начале создания в РФ альтернативного ЕСПЧ суда
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });