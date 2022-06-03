Опрос показал, что половина россиян старше 60 лет не пользуется интернетом

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Интернетом пользуются практически все молодые россияне, однако с 45-летнего возраста доля пользователей сети начинает уменьшаться, и среди граждан старше 60 лет таковых остается лишь половина, свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Так, согласно данным на сайте ФОМ, среди молодых респондентов удельный вес тех, кто не пользуются интернетом, предельно минимален: среди молодёжи 18-30 лет - 1%, а среди россиян в возрасте от 31 года до 45 лет эта доля составляет 4%.

Среди россиян 46-60 лет в интернет не заглядывает каждый пятый (20%).

А среди лиц старше 60 лет сетью не пользуются уже больше половина респондентов (51%).

Таким образом, среди россиян всех возрастных категорий не пользуются интернетом 21% респондентов, показали результаты опроса.

Согласно данным ФОМ, на вопрос о том, когда было последнее посещение интернета, практически все респонденты до 30 лет (99%) указали на последние сутки. Среди опрошенных в возрасте от 31 года до 45 лет эта доля составила 94%. Среди сограждан 46-60 лет - почти три четверти (73%). Среди опрошенных старше 60 лет - 41%.

Всероссийский опрос был проведён 20-22 мая 2022 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населённых пунктах РФ, в 53 регионах.