Сбербанк предупредил об очередном всплеске телефонного мошенничества

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк отмечает активизацию телефонного мошенничества, ежедневно совершается 50 тысяч звонков российским гражданам, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"В настоящее время мы фиксируем активизацию телефонного мошенничества в отношении граждан России, которое сегодня приблизилось к 50 тысячам звонков в день. Это, мы считаем, очень высокая цифра", - сообщил Кузнецов журналистам в кулуарах конференции ЦИПР-2022 в Нижнем Новгороде.

Он напомнил, что пик телефонного мошенничества наблюдался в ноябре-декабре 2021 года и январе 2022 года, когда гражданам поступало 100 тыс. звонков злоумышленников в день.

С момента начала военной операции России на Украине, с 24 февраля 2022 года, телефонное мошенничество в отношении клиентов Сбербанка прекратилось, заявил Кузнецов. "Фактически это косвенно свидетельствует о том, что телефонное мошенничество в основном происходило с территории Украины", - сказал он.

Практически не наблюдалось звонков злоумышленников почти месяц, после этого телефонное мошенничество медленно стало расти.

Кузнецов добавил, что в базе данных Сбербанка сейчас содержится свыше миллиона телефонов мошенников.

Он напомнил, что чаще всего в схемах телефонного мошенничества участвуют дропперы (подставные лица, снимающие полученные от жертвы средства). Сбербанк с начала 2022 года заблокировал свыше 50 тыс. карт дропперов, отметил Кузнецов.