Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Сбербанк предупредил об очередном всплеске телефонного мошенничества

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк отмечает активизацию телефонного мошенничества, ежедневно совершается 50 тысяч звонков российским гражданам, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"В настоящее время мы фиксируем активизацию телефонного мошенничества в отношении граждан России, которое сегодня приблизилось к 50 тысячам звонков в день. Это, мы считаем, очень высокая цифра", - сообщил Кузнецов журналистам в кулуарах конференции ЦИПР-2022 в Нижнем Новгороде.

Он напомнил, что пик телефонного мошенничества наблюдался в ноябре-декабре 2021 года и январе 2022 года, когда гражданам поступало 100 тыс. звонков злоумышленников в день.

С момента начала военной операции России на Украине, с 24 февраля 2022 года, телефонное мошенничество в отношении клиентов Сбербанка прекратилось, заявил Кузнецов. "Фактически это косвенно свидетельствует о том, что телефонное мошенничество в основном происходило с территории Украины", - сказал он.

Практически не наблюдалось звонков злоумышленников почти месяц, после этого телефонное мошенничество медленно стало расти.

Кузнецов добавил, что в базе данных Сбербанка сейчас содержится свыше миллиона телефонов мошенников.

Он напомнил, что чаще всего в схемах телефонного мошенничества участвуют дропперы (подставные лица, снимающие полученные от жертвы средства). Сбербанк с начала 2022 года заблокировал свыше 50 тыс. карт дропперов, отметил Кузнецов.

Сбербанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич осуждена на 6,5 лет колонии

Экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич осуждена на 6,5 лет колонии

Более 40 граждан Канады внесены в российский "стоп-лист" в качестве ответной меры

Волож ушел с поста CEO "Яндекса" после попадания в санкционный список ЕС

Волож ушел с поста CEO "Яндекса" после попадания в санкционный список ЕС

Основатель "Яндекса" Волож, "УАЗ" и "КАМАЗ" попали в санкционный список ЕС

ООО "Макдоналдс" сменило название на "Система ПБО"

ООО "Макдоналдс" сменило название на "Система ПБО"
Военная операция на Украине

Лукашенко заверил, что Россия не собирается захватывать Украину

Лукашенко заверил, что Россия не собирается захватывать Украину

Студенты вузов Донбасса смогут получить дипломы российских университетов

Студенты вузов Донбасса смогут получить дипломы российских университетов

В РФ зафиксирован рост числа официально зарегистрированных безработных

Бюджет РФ в мае получил дополнительно 263,7 млрд руб. нефтегазовых доходов

Бюджет РФ в мае получил дополнительно 263,7 млрд руб. нефтегазовых доходов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });