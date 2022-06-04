Морской потенциал страны - это не только военный флот

Александр Поливач рассказал о создании "Индекса Морской Мощи" учеными ИМЭМО РАН им. Примакова

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент Российской Академии наук Александр Сергеев в своем докладе на общем собрании академии, говоря о научных достижениях российских ученых за последние два года, имеющих мировое значение, назвал создание Индекса Морской Мощи учеными ИМЭМО РАН имени Примакова. Благодаря этой разработке, сказал он, можно сделать сравнительный анализ морского потенциала ста ведущих морских держав.

Руководитель группы ученых, разработавших этот метод, ведущий научный сотрудник Института Александр Поливач рассказал нашему специальному корреспонденту Вячеславу Терехову значение этого метода для определения уровня морской мощи , которым обладают различные страны мира.

Экономику определяет показатель ВВП, а морскую мощь?

- Зачем вообще понадобился этот сравнительный анализ?

- Как мы определяем экономическую мощь страны? По данным ВВП. Например, у США показатель ВВП за 20 триллионов долларов, у Китая , по-моему, 17. Вот и ясно все. А когда мы говорим, какая страна является крупнейшей морской державой, то у нас нет такого единого показателя. Мы можем посчитать сколько авианосцев, танкеров и т.д. у страны, но единого показателя не было. Поэтому мы и решили разработать единый показатель, который бы в цифровом виде отражал какая страна какую роль играет в Мировом океане. В каком-то смысле индекс морской мощи - это некий аналог показателя ВВП для экономики.

- Насколько я знаю, всегда морское хозяйство всех стран определялось по количеству судов и по общему тоннажу. В чем суть и значение вашего метода?

- Данные, о которых вы говорите, не характеризуют степень развития морского потенциала страны во всей совокупности, а только в отдельно взятых сегментах. Чтобы сделать картину более полной, и была разработана система индексов, основанных на категориях видов деятельности на море. Мы определили 40 таких категорий. Они отражают три составляющие морского потенциала: морские ресурсы, инструменты морской мощи и масштаб морской деятельности. Вместе взятые, все эти результаты и определяют полный индекс морской мощи (ИММ) страны. То есть ИММ состоит из трех суб-индексов: индекс морских ресурсов, индекс морских сил и индекс морской деятельности.

- Каждый из них уточняет составные части, вроде бы хорошо и давно нам известных понятий. Например, что такое морские ресурсы, нам это ясно. Но возникает вопрос - индекс морских сил это Военно-морской флот?

- Это его главная составляющая. Инструменты морской мощи - это все морские силы и средства, которые позволяют стране владеть морскими пространствами, исследовать и защищать их, а также осуществлять там свой правовой режим. Индекс морских сил состоит из 18 разработанных нами статистических категорий Военно-морского флота. В остальные четыре входят Береговая охрана, Научно-исследовательский флот, с помощью которого мы исследуем океан и только затем можем им пользоваться. Сюда входит и ледокольный флот, без которого невозможно попасть в некоторые части Мирового океана. Но, конечно, Военно-морской флот - это главный инструмент морской мощи.

Наши индексы рассчитываются по долевому принципу. То есть в каждой выделенной нами категории определяем 100 ведущих стран. Например, категория вылов водных биоресурсов - мы берем годовой вылов рыбы и морепродуктов в море по официальной статистике в 100 ведущих рыболовных странах мира. Затем рассчитываем долю каждой из этих стран и за каждый процент в доле начисляем стране 1000 баллов. И так по каждой категории. Напомню, что мы определили 40 категорий. Все данные, которые мы используем, исключительно из открытых источников.

Есть простые категории, состоящие из одного ряда данных. Например, добыча нефти или производство электроэнергии на шельфе. Но есть, например, Научно-исследовательский флот. В этой категории надо учитывать и количество научно-исследовательских судов, и их суммарное водоизмещение, потому что у страны может быть несколько больших судов или, наоборот, много маленьких. В этой категории мы рассчитываем среднюю долю страны по двум рядам данных: количество судов и их суммарное водоизмещение. Конечно, еще сложнее определять состояние Военно-морского флота. У каждой страны свой набор кораблей различных размеров и с различным вооружением. Поэтому каждая категория ВМФ сложная и может включать до 9 рядов данных.

И здесь Китай будет впереди планеты всей

- Можете вы назвать какие страны по вашей классификации обладают крупнейшим морским потенциалом?

- Согласно Индексу Морской Мощи-2021, это США, Китай, Россия. Затем идут Япония, Республика Корея, Великобритания, Индонезия, Норвегия, Индия и Франция. У США основной составляющей их морского потенциала является Военно-морской флот, также как и у России. А у Китая, который по индексу морской мощи стоит на втором месте, основной вклад в морской потенциал вносит именно морская деятельность, а не военный флот. Морская деятельность является главной составляющей морского потенциала и у таких стран, как Япония, Республика Корея и Великобритания. Хотя они также располагают крупными военными флотами.

Темпы роста морской мощи Китая превосходят таковые у США и в недалеком будущем, по нашим расчетам, КНР обгонит США и станет крупнейшей морской державой. Причем будет это преимущественно за счет гражданских компонентов морского потенциала.

Южная Корея, по нашим данным, развивается в морской сфере быстрее Японии и, возможно, также в ближайшем обозримом будущем обгонит ее.

Часто звучали и звучат дискуссии на тему, чей военный флот сейчас сильнее - китайский или американский. Причем для сравнения берут только количество кораблей и начинают превращать эту цифру в фетиш. Но корабли бывают, мы уже говорили, большие и маленькие, и с различным вооружением. Вот поэтому мы и попытались все разнородные данные свести в систему, чтобы получить более взвешенную оценку. И пришли к выводам, что пока военный флот КНР уступает американскому в 2,3 раза.

- Основной вклад в морской потенциал Китая, располагающего вторым в мире ВМФ, вносит морская деятельность. Это торговля?

- Индекс морской деятельности страны рассчитывается по 18 категориям. К ним относятся, например, размер торгового флота, количество моряков из страны, занятых в торговых флотах всего мира, портовая деятельность, размер вылова рыбы, ее экспорт, добыча нефти и газа на шельфе, производство электроэнергии на шельфе, и даже развитие парусного спорта. То есть, как видите, охватывается вся мирная деятельность, при помощи которой океан используется для получения дохода или для развлечения.

Короче говоря, Индекс морской деятельность - это то, что делает на море человек. Понятно, если Китай строит все больше и больше коммерческих судов, устанавливает все больше ветряных электростанций в море, то естественно, он развивает свою морскую деятельность быстрее, чем другие страны.

Поэтому мы и предполагаем, что в ближайшем обозримом будущем он станет морской державой номер один. Но пока это место занимают США.

Советское наследие помогает до сих пор

- Каково положение России?

- По показателям индекса морской мощи мы входим в тройку стран лидеров. Однако опережающие нас США и особенно Китай заметно больше, чем РФ, вовлечены в освоение, использование и эксплуатацию пространств и ресурсов мирового океана.

Среди наших основных преимуществ - огромные морские ресурсы, по индексу которых Россия поднялась с четвертого места в индексе морских ресурсов-2020 на второе в индексе 2021 года.

- Увеличились морские ресурсы?

- Перемещение на два места произошло за счет опережающего по сравнению с другими странами прироста запасов нефти и газа на шельфе, что и вывело Россию на второе место в мире по запасам газа и на седьмое по запасам нефти. Однако показатель разведанных запасов на шельфе не очень стабильный и имеет свойство год к году изменяться как в сторону увеличения, так и уменьшения.

По площади морских зон, где осуществляется наш суверенитет, Россию превосходят только Индонезия (за счет архипелажных вод) и Канада (внутренние воды Канадского арктического архипелага), а по исключительно экономической зоне - США , а Франция - за счет своих заморских территорий.

В то же время Россия слабо вовлечена в процесс освоения этих пространств или ресурсов. Например, по добыче нефти на шельфе мы занимаем пятнадцатое место. Значительно уступаем Саудовской Аравии - в шесть раз, Бразилии - в пять раз, Норвегии и США - в 3,5 раза. По добыче газа на шельфе мы занимаем восемнадцатое место, уступая в 10 раз Ирану, в 9,5 - Катару, в семь раз - Норвегии и в 6,5 раз - Австралии. Среди причин отставания не только сложные условия разработки на российском шельфе, но и юридический режим, исключающий частные компании из его освоения. Конечно, на отставание влияет и недостаток российских технологий и оборудования, которые нелегко заменить иностранными из-за антироссийских санкций.

По размеру инструментов морской мощи, находящихся в ее распоряжении, РФ уверенно занимает третье место, опережая идущую следом Японию в 2,3 раза, хотя уступает КНР в 1,2 раза и США - в 2,6 раза.

При этом Россия - безусловный лидер в категории флота ледовитых морей, владея свыше 46% всего мирового тоннажа этих судов.

СССР владел крупнейшим в мире научно-исследовательским флотом, и советское наследие позволяет России сохранять второе место в этой категории. Однако слабые темпы строительства новых судов данного класса, вероятно, приведут к тому, что в ближайшие годы РФ окажется позади идущей сейчас на третьем месте Норвегии. Также шестое место России в категории сил, обеспечивающих поддержание национального правового порядка на море, куда входят Морская пограничная служба, Береговая охрана и Рыбоохрана, явно не соответствует общему второму месту нашей страны в индексе морских ресурсов.

По индексу Военно-морского флота Россия входит в тройку лидеров, что также обусловлено не до конца растраченным советским наследием. Особенно это заметно в категории боевых кораблей ближней зоны, где РФ занимает первое место . Однако по совокупному индексу ВМФ наша страна уже уступает Китаю в 1,84 раза, а лидеру - США - в 4,2 раза.

С учетом небольшого отрыва от идущей на четвертом месте в этой категории Японии это не позволяет надеяться, что третье место России в совокупном индексе ВМФ устойчиво.

Так что мы делаем на море?

- С военным флотом - ясно. Наследие помогает. Но помимо военного флота?

- В индексе морской деятельности Россия по итогам 2020 года вошла в десятку ведущих стран, однако отставание России от безусловного лидера КНР огромно - в 8,6 раза. В данном индексе неплохие позиции РФ имеет в категории вылова в море водных биоресурсов (пятое место) и их экспорта - четвертое.

При этом очень негативная ситуация в отрасли разведения аквакультуры в море: Россия занимает 24 место! Она отстает от лидера - КНР - в 566 раз! В этой области значительно обгоняют РФ такие страны, как Индонезия, Южная Корея, Филиппины, Норвегия, Япония и Вьетнам.

Впрочем, у этого факта есть и объективная причина - климатические условия в морях, окружающих указанные страны, более подходящие для разведения аквакультуры, чем в российских.

Заметна роль российских моряков в мировом торговом флоте. По их количеству РФ занимает второе место (категории как командного состава, так и рядового), но по размеру торгового флота наша страна занимает лишь восемнадцатое место, отставая от лидера, Греции, в 16 раз, а по размеру зарегистрированного под российским флагом торгового флота мы лишь на 23 месте. И по темпам пополнения своего торгового флота новыми судами РФ занимает пятнадцатое место.

Как понимаете, это не дает оснований ожидать заметного увеличения роли России в мировой индустрии морского транспорта в ближайшие годы.

По объемам гражданского судостроения РФ отстает от лидера (КНР) в 88 раз, значительно уступая следующим за ней Южной Кореи и Японии.

Лидерские позиции России в ледокольном флоте и подъем за последние пять лет на второе место в категории моряков торгового флота явно связаны с государственной политикой в морской сфере, в выработке которой ведущую роль играет Морская коллегия при правительстве РФ.

Подъем по итогам 2020 года с восемнадцатого на девятое место в категории гражданское судостроение произошел благодаря усилиям крупных российских компаний, создавших Дальневосточную верфь "Звезда". Рост портфеля заказов этой верфи позволяет ожидать, что РФ может выйти на четвертое место в гражданском судостроении в ближайшие годы, однако, чтобы побороться за третье место, необходимы на два порядка более интенсивные меры.

Эпилог

- Таким образом, несмотря на достаточно высокое место в общем индексе, Россия занимает данную позицию в значительной степени благодаря своему ВМФ, ледокольному и научно-исследовательскому флоту, а также обладаемым морским ресурсам.

В тоже время ее вовлеченность в процессы освоения и использования пространств и ресурсов мирового океана, роль и место в международной морской экономике остается у нас намного скромнее, уступая ряду более мелких стран или странам, имеющим небольшие морские ресурсы, таким, как Южная Корея, Япония, Норвегия, Греция или Сингапур.

Здесь еще есть над чем работать и что развивать.