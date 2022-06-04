Пять человек пострадали и трое погибли в ДТП с участием микроавтобуса на Кубани

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Водитель рейсового микроавтобуса на Кубани не справился с управлением и врезался в дерево, есть погибшие и пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"ДТП произошло в Темрюкском районе. Микроавтобус с пассажирами ехал из Темрюка в поселок Приморский. Водитель не справился с управлением и врезался в дерево. Три пассажира погибли на месте, еще пятеро с травмами были госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Позднее в пресс-службе прокуратуры Кубани сообщили, что маршрутный автобус "Темрюк-Приморский" попал в ДТП в Темрюкском районе Кубани, три человека погибли.

"Водитель маршрутного автобуса не справился с управлением, совершил съезд с дороги и допустил столкновение с деревом. Предварительно в результате ДТП погибло три человека (пассажиры маршрутного автобуса), трое госпитализированы в лечебное учреждение, детей нет", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что всего в маршрутном автобусе находились 15 пассажиров.