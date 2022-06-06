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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:17

Ребенку потребуется ампутация фаланги после падения с качелей под Саратовом

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Саратовской области ребенок в воскресенье получил травму руки, качаясь на качелях на оздоровительном курорте имени Чапаева в Ершовском районе Саратовской области. По факту началась прокурорская проверка, сообщили в надзорном ведомстве региона.

По предварительной информации информированного источника, у детских качелей оборвалось крепление, ребенок упал на землю и получил травму. Представитель прокуратуры уточнил, что мальчик госпитализирован, ему должны ампутировать фалангу пальца.

"Выясняются все обстоятельств происшествия, действиям должностных лиц будет дана принципиальная оценка по охране жизни и здоровья несовершеннолетних при эксплуатации детских спортивных площадок", - заявили в надзорном ведомстве.

Саратовская область Ершовский район
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