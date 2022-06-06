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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:11

Профильный комитет Думы согласился приравнять к госизмене переход на сторону противника

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству предложил Госдуме принять в первом чтении законопроект о приравнивании к госизмене переход на сторону противника в условиях военных действий.

"Считаю, можем в первом чтении принимать. Дальше нужно будет сильно дорабатывать. Принимать в таком виде - достаточно сложно. Предлагаем пока принять концепцию", - сказал председатель комитета Павел Крашенинников на заседании комитета в понедельник.

После этого участники заседания проголосовали за рекомендацию Госдуме принять законопроект в первом чтении.

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"Законопроектом предлагается внести уточнение в статью 275 УК России в целях отнесения к государственной измене действий, связанных с переходом на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий против Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, внесенному в Госдуму.

Таким образом, за подобные действия в случае принятия законопроекта будет грозить до 20 лет лишения свободы.

Также предлагается в статье 208 УК России закрепить "ответственность за участие гражданина Российской Федерации в вооруженном конфликте или военных действиях против интересов нашей страны при отсутствии признаков государственной измены" (статья об организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем, предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет).

Кроме того, предусматривается ответственность за "осуществление конфиденциального сотрудничества со специальными службами иностранных государств, то есть тайное установление и поддержание контакта с такими службами либо их представителями в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации". При этом "сохраняется возможность освобождения лица от ответственности в случае добровольного и своевременного сообщения в компетентные государственные органы о своей связи с иностранной спецслужбой".

Также вводится ответственность за передачу, сбор, похищение или хранение в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против Вооруженных сил РФ, совершенные в условиях вооруженного конфликта.

Также устанавливается ответственность за публичные призывы к осуществлению деятельности против безопасности РФ либо к воспрепятствованию исполнению органами власти своих полномочий по обеспечению безопасности РФ на срок до 4 лет.

Законопроект 130406-8 внесен депутатами-"единороссами" Василием Пискаревым, Андреем Картаполовым, Эрнестом Валеевым и другими.

Госдума
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