Убийцу двух рязанских предпринимательниц нашли спустя 16 лет в Подмосковье

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Обвиняемый в убийствах двух женщин, совершенных в 2005 и 2006 годах, арестован в Люберцах, сообщила в понедельник пресс-служба главного управления СКР по Московской области.

В мае 2005 и в августе 2006 года в Люберецком районе Московской области пропали две состоятельные женщины, которые занимались бизнесом в сфере торговли. По обоим фактам были возбуждены уголовные дела (ч.1 ст.105 УК РФ).

Долгие годы преступления оставались нераскрытыми, однако в марте 2022 года в рамках работы по делам прошлых лет сотрудники следственного управления по Московской области выяснили, что по обоим делам свидетелем проходил один и тот же мужчина - 68-летний житель Люберец, ранее судимый за совершение аналогичного преступления в Егорьевске. Он был задержан.

Следствие установило, что в мае 2005 года мужчина решил напасть на знакомую предпринимательницу, свою бывшую одноклассницу. Узнав, что она планирует продать квартиры в Рязанской области, он предложил ей помощь при оформлении сделки купли-продажи и поехал вместе с ней. По дороге мужчина задушил знакомую, а тело спрятал, прикрыв ветками. Автомобиль своей жертвы Daewoo Nexia он продал по подложной доверенности.

В августе 2006 года мужчина решил убить предпринимательницу, у которой он подрабатывал водителем. Женщина занималась продажей одежды, которую закупала в Белоруссии, и он предложил ей вместе поехать за товаром на ее автомобиле. На обратном пути он застрелил начальницу, закопал ее тело и уехал на автомобиле. Приобретенный товар мужчина реализовал, кроме того, он продал две машины убитой - Land Rover и Honda CR-V.

"Тела женщин найдены, опознаны и по ним проводятся генетические экспертизы. С участием обвиняемого проведены очные ставки, назначено проведение еще ряда экспертиз, в том числе баллистической и психолого-психиатрической", - отмечает пресс-служба.

Мужчина арестован по обвинению в убийстве двух человек (п. "а", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ).