Восемь человек доставили в полицию после драки в петербургском торговом центре

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Полиция Центрального района Петербурга проводит проверку по факту конфликта в торговом комплексе, в отдел полиции было доставлено восемь участников конфликта, сообщает в понедельник пресс-служба регионального главка МВД.

Предварительно установлено, что в ТЦ на Лиговском проспекте произошел конфликт между охранником и покупателем: первый заподозрил второго в краже. Словесная перепалка переросла в драку, в которую ввязались знакомые посетителя.

По информации главка, в отдел полиции для разбирательства доставили восемь участников потасовки. Их привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства инцидента.