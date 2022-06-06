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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Восемь человек доставили в полицию после драки в петербургском торговом центре

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Полиция Центрального района Петербурга проводит проверку по факту конфликта в торговом комплексе, в отдел полиции было доставлено восемь участников конфликта, сообщает в понедельник пресс-служба регионального главка МВД.

Предварительно установлено, что в ТЦ на Лиговском проспекте произошел конфликт между охранником и покупателем: первый заподозрил второго в краже. Словесная перепалка переросла в драку, в которую ввязались знакомые посетителя.

По информации главка, в отдел полиции для разбирательства доставили восемь участников потасовки. Их привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства инцидента.

Петербург МВД
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