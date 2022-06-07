Кровля сгорела у роддома в Иркутской области

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Пожар произошел в ночь на вторник в роддоме Шелеховской районной больницы в городе Шелехов Иркутской области, погибших и пострадавших нет, сообщается в телеграм-канале Главного управления МЧС по региону.

"Горела кровля трехэтажного кирпичного здания, пожар удалось локализовать на площади 200 кв. метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до прибытия пожарных из здания был эвакуирован 21 человек, в том числе десять рожениц и семь малышей.

По данным спасателей, вызов поступил в 1:46 по местному времени, в 2:50 открытое горение было ликвидировано.

"Внутренние помещения здания и медицинское оборудование не повреждены", - уточняется в сообщении.

В настоящее время на месте работают дознаватели МЧС и эксперты испытательной пожарной лаборатории, которые устанавливают причину и обстоятельства произошедшего пожара.

Пресс-служба правительства Иркутской области сообщает, что возгорание, предположительно, произошло из-за удара молнии - ночью в Шелехове была сильная гроза.

"В это время из пациентов в роддоме находилось семь рожениц, семь новорожденных и три беременных женщины. Все они были эвакуированы в отделение гинекологии Шелеховской районной больницы. Никто не пострадал. Все пациенты осмотрены медиками", - цитирует пресс-служба осуществляющего полномочия министра здравоохранения региона Алексея Шелехова.

На время обследования здания роддома всех пациенток из Шелехова будут отправлять в Иркутск.