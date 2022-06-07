Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:42

Кровля сгорела у роддома в Иркутской области

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Пожар произошел в ночь на вторник в роддоме Шелеховской районной больницы в городе Шелехов Иркутской области, погибших и пострадавших нет, сообщается в телеграм-канале Главного управления МЧС по региону.

"Горела кровля трехэтажного кирпичного здания, пожар удалось локализовать на площади 200 кв. метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до прибытия пожарных из здания был эвакуирован 21 человек, в том числе десять рожениц и семь малышей.

По данным спасателей, вызов поступил в 1:46 по местному времени, в 2:50 открытое горение было ликвидировано.

"Внутренние помещения здания и медицинское оборудование не повреждены", - уточняется в сообщении.

В настоящее время на месте работают дознаватели МЧС и эксперты испытательной пожарной лаборатории, которые устанавливают причину и обстоятельства произошедшего пожара.

Пресс-служба правительства Иркутской области сообщает, что возгорание, предположительно, произошло из-за удара молнии - ночью в Шелехове была сильная гроза.

"В это время из пациентов в роддоме находилось семь рожениц, семь новорожденных и три беременных женщины. Все они были эвакуированы в отделение гинекологии Шелеховской районной больницы. Никто не пострадал. Все пациенты осмотрены медиками", - цитирует пресс-служба осуществляющего полномочия министра здравоохранения региона Алексея Шелехова.

На время обследования здания роддома всех пациенток из Шелехова будут отправлять в Иркутск.

Иркутская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Топ-менеджер VK Владимир Габриелян пропал в Ненецком АО

"Ростелеком" начал расследование утечки внутренних аккаунтов сотрудников

Что произошло за день: понедельник, 6 июня

МИД РФ внес в "стоп-лист" 61 гражданина США

МИД РФ внес в "стоп-лист" 61 гражданина США

Прокуратура сможет оспаривать сделки, совершенные в обход введенных Россией санкций

Белгородский губернатор сообщил о пожаре и взрывах под Белгородом

Завуча екатеринбургского лицея уволили после скандала с танцем учеников

Российский журналист Солдатов объявлен в розыск

ВС рассмотрит ходатайство Москальковой об освобождении ректора "Шанинки" из СИЗО

ВС рассмотрит ходатайство Москальковой об освобождении ректора "Шанинки" из СИЗО

В РАН обеспокоены планами "Роскосмоса" включить отключенный Германией телескоп eROSITA

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });