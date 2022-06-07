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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:42

Россияне в последний месяц заметили подорожание услуг ЖКХ и медобслуживания

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Каждый пятый россиянин (22%) отмечает заметный рост цен на жилищно-коммунальные услуги по сравнению с началом мая, и столько же респондентов заявляют о существенном повышении стоимости медицинских услуг, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что о заметном повышении цен на услуги пассажирского транспорта по сравнению с первой неделей прошлого месяца говорят 17% россиян или почти каждый шестой.

По данным ФОМ, заметный рост цен на бытовые услуги наблюдали 18% респондентов.

Всероссийский опрос был проведен 27-29 мая среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.

ФОМ
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