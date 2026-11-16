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Минцифры РФ не получало просьб операторов разрешить использовать ЦОДы за рубежом

Минцифры РФ не получало просьб операторов разрешить использовать ЦОДы за рубежом
Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ не получало обращений провайдеров центров обработки данных (ЦОД) с просьбой разрешить им временно использовать вычислительные мощности за пределами России, сообщил журналистам в понедельник глава министерства Максут Шадаев.

Ранее в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на источники написала, что ряд провайдеров ЦОД и крупнейших операторов персональных данных в начале ноября обратились к профильным ведомствам c просьбой разрешить им временно использовать вычислительные мощности за пределами России для поддержки работы российских информационных систем. Таким образом компании хотят обеспечить сохранность части данных при возможных атаках на дата-центры.

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На прошлой неделе Шадаев заявлял, что размещение ЦОДов предпочтительнее под землей на территории РФ, а не за границей. "Выбирая между двумя историями - переезд за границу или уход под землю - конечно, мы заинтересованы в том, чтобы они (ЦОДы - ИФ) уходили под землю, а не релоцировались", - говорил глава Минцифры.

В начале ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому, в том числе, временное использование вычислительных мощностей, расположенных за пределами территории РФ, для обеспечения поддержки функционирования информационных ресурсов в России "допускается на основании решения подкомиссии, согласованного с Федеральной службой безопасности".

В октябре дата-центры трех российских компаний подверглись атакам БПЛА. У "Яндекса" в результате этого пострадали три ЦОДа, два из которых были остановлены. В результате инцидентов возникли сбои в работе как сервисов самого "Яндекса", так и других ресурсов в Рунете. Атаки были совершены также на дата-центры VK и Сбербанка, но работа их сервисов из-за этого не была нарушена.

Максут Шадаев Минцифры
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