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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

В Петербурге начали проверку из-за видео с потасовкой между полицейским и горожанином

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Проверка начата в Петербурге после публикации видеоролика с потасовкой между сотрудником полиции и местным жителем, сообщили "Интерфаксу" во вторник в региональном главке МВД.

Накануне в полицию Адмиралтейского района северной столицы поступило сообщение о применении газового оружия во время конфликта. Приметы были переданы нарядам.

"При отработке данной заявки на Английском проспекте был остановлен молодой человек, который по приметам был схож с разыскиваемым. В ходе проведения досмотра возникла конфликтная ситуация, которая нашла отражение в видеоролике. По данному факту проводится проверка", - сообщил представитель ведомства.

Ранее во вторник в соцсетях появилось видео конфликта между сотрудником полиции и остановленным для проверки жителем Петербурга. На кадрах запечатлено, как словесная перепалка перешла в физическую.

Петербург МВД
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