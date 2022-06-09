Пожар в многоэтажном доме в Дагестане локализован

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС локализовали пожар в многоквартирном доме в Махачкале (Дагестан), сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"Пожар на площади 500 квадратных метров на последнем этаже 11-этажного дома локализован силами МЧС. На месте происшествия находится начальник ГУ МЧС России по республике Нариман Казимагамедов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что горит квартира на 11 этаже одиннадцатиэтажного дома на улице Амет-Хана Султана в городе Махачкале.

В результате пожара двух людей, отравившихся угарным газом, госпитализировали.