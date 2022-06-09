В Новосибирске произошел крупный пожар на производственном складе

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Дзержинском районе Новосибирска утром в четверг произошел пожар на производственном складе. Пожарные с помощью приставных лестниц спасли с четвертого этажа двух человек, которые не могли выйти из здания сами из-за задымления, сообщили в областном управлении МЧС.

Сигнал о возгорании в четырехэтажном здании склада поступил в МЧС в 9:40 (5:40 по московскому времени). Пожар начался в цехе по производству матрасов. По уточненным данным, горела текстильная продукция на втором этаже здания. Площадь возгорания достигала 1000 квадратных метров.

Час спустя пожар был локализован на площади 500 квадратных метров, а пять минут спустя открытое горение было ликвидировано.

По оперативной информации МЧС, при пожаре никто не пострадал.

В тушении участвовали 45 сотрудников и 16 единиц техники.