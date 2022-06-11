Что случилось этой ночью: суббота, 11 июня

Выход РФ из Всемирной туристской организации, призыв Байдена принять срочные меры по снижению цен, одобрение Правительством РФ проведения переговоров с НАСА по перекрестным полетам

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Россия выходит из Всемирной туристской организации. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

- Байден призвал Конгресс принять срочные меры по снижению цен. По мнению президента США, законодатели также могли бы провести налоговую реформу, благодаря которой "самые богатые американцы и крупные корпорации платили бы справедливые налоги".

- Правительство РФ одобрило проведение переговоров с НАСА по перекрестным полетам. В распоряжении говорится об обсуждении исполнения соглашения о полетах интегрированных экипажей на пилотируемых транспортных кораблях РФ и США.

- Пентагон подтвердил первый случай заражения оспой обезьян среди военнослужащих США. Военный, который в настоящее время проходит службу в Германии, недавно получил положительный тест на наличие этого вируса. Сейчас он находится на изоляции.

- Китай обвинил Японию в нарушении статус-кво в регионе. По мнению Пекина, Токио первым первым нарушил равновесие, купив в 2012 году у частного японского владельца острова Дяоюйдао, на обладание которыми претендует КНР.