Бывшего министра транспорта Приморья арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Суд во Владивостоке отправил под арест экс-главу регионального Минтранса Виктора Свяченовского по делу о превышении должностных полномочий, сообщает прокуратура Приморья в своем телеграм-канале в субботу.

"С учетом позиции прокуратуры края Фрунзенский районный суд Владивостока избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Виктору Свяченовскому сроком на 1 месяц 25 суток", - сказано в сообщении.

Уточняется, что Свяченовский подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ).

Также в субботу арестован бывший директор филиала ФКУ ДСД "Дальний Восток", который подозревается в том, что несколько лет назад убедил экс-министра ремонтировать дорогу Владивосток-Находка методом холодной регенерации, включив это требование в проектную документацию. Такой технической возможностью обладала только одна организация, которая в итоге и получила выгодный госконтракт.

"В результате преступных действий фигурантов нарушены принципы обеспечения конкуренции при осуществлении закупок, причинен ущерб бюджету Российской Федерации на сумму более 225 млн рублей", - говорится в сообщении.

Бывший руководитель дорожной организации подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК РФ (подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями, совершенное в отношении лица, занимающего государственную должность субъекта РФ). Он заключен под стражу на тот же срок, как и экс-министр - на 1 месяц и 25 суток.

Уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Приморскому краю.