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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Путин подписал закон о запрете судимым за тяжкие преступления работать в такси

Запрет касается и работы на общественном транспорте

Путин подписал закон о запрете судимым за тяжкие преступления работать в такси
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ подписал закон о запрете работать водителями такси и общественного транспорта гражданам, судимым за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Закон вводит запрет работать водителями такси, автобусов, трамваев, троллейбусов и внеуличного транспорта, связанного с перевозками пассажиров и багажа, для лиц с неснятой или непогашенной судимостью за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Кроме того, запрет на работу водителями такси коснется также граждан, имеющих судимость за преступления средней тяжести.

Так, согласно закону, к управлению такси не допускаются лица с неснятой или непогашенной судимостью за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, "а также преступления против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества, относящиеся в соответствии с УК РФ к преступлениям средней тяжести, тяжким и особо тяжким преступлениям".

Инициатива касается и трудовых договоров с гражданами стран - членов ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии). При этом трудовые договоры с работниками, которые не представили работодателю справку об отсутствии судимости, подлежат прекращению.

Закон вступит в силу с 1 марта 2023 года.

Владимир Путин
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