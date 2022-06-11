Американская компания Axiom Space заплатила "Роскомосу" в рублях за полет астронавта

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - "Роскосмос" получил оплату в рублях от американской компании Axiom Space за полет астронавта NASA Марка Ванде Хая на российском корабле "Союз", заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Мы получили полное финансирование со стороны не NASA, а конкретно от компании Axiom, которая выступала в качестве посредника в организации этой миссии", - сказал Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Конечно, мы же договорились о том, что мы берем только в рублях", - сказал он, отвечая на вопрос, была ли проведена оплата полета в рублях.

По его словам, американская компания опоздала с оплатой на месяц. "То есть была задержка оплаты, но, тем не менее, средства пришли в полном объеме", - сказал Рогозин.

14 апреля Рогозин сообщал, что американская компания Axiom Space из-за логистических проблем не может перечислить "Роскосмосу" оплату за полет астронавта NASA Ван Де Хая. "Они пока нам деньги за него до сих пор не перевели. А это приличная сумма, это два миллиарда рублей", - заявлял он.

23 марта Рогозин заявлял, что в госкорпорации планируют заключать международные контракты в рублях.

Ванде Хай прибыл на МКС 9 апреля 2021 года на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым. Новицкий вернулся на землю осенью вместе с представителями "киноэкипажа" - актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко, прибывшими вместе со Шкаплеровым на станцию 9 октября 2021 года на "Союзе МС-19".

Американские СМИ в марте сообщали, что в связи с санкциями США против российской ракетно-космической отрасли могут возникнуть проблемы с возвращением Ванде Хая на Землю, которое должен обеспечить "Роскосмос". 14 марта пресс-служба "Роскосмоса" объявила, что российская госкорпорация обеспечит возвращение астронавта на Землю.

30 марта спускаемая капсула "Союз МС-19" с космонавтами Петром Дубровым и Антоном Шкаплеровым, а также астронавтом США Марком Ванде Хаем успешно приземлилась в Казахстане.