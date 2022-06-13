Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом на Кубани

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - При столкновении КАМАЗа и маршрутного автобуса на Ростовском шоссе в Краснодаре пострадали шесть человек, сообщили "Интерфаксу" в отделе пропаганды регионального УГИБДД.

"В 06:30 мск маршрутный автобус Hyundai Counti (маршрут "Краснодар-Найдорф") наехал на стоящий на обочине справа по ходу движения КАМАЗ. В автобусе на момент ДТП находилось 11 пассажиров, 6 из них предварительно пострадало, детей нет", - сказал собеседник.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Уточняется, что грузовик стоял на обочине без нарушения ПДД.