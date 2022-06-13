Десять человек пострадали в ДТП в Ульяновской области

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Десять человек пострадали при столкновении двух автомобилей в Мелекесском районе Ульяновской области, сообщает в понедельник МВД Медиа со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД .

По предварительным данным, авария произошла на 6 км 700 м автодороги "Димитровград-Узюково-Тольятти". Столкнулись автомобили LADA Priora и "Нива".

"В результате ДТП десять человек пострадали и были доставлены в медицинское учреждение, в том числе пятеро несовершеннолетних", - говорится в сообщении.