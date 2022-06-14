Грузооборот морских портов РФ за 5 месяцев остался на уровне прошлого года

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Грузооборот морских портов РФ в январе-мае 2022 г. остался на уровне аналогичного периода прошлого года и составил 340,7 млн тонн, сообщается на сайте Ассоциации морских торговых портов (АСОП).

В частности, перевалка сухих грузов сократилась на 6,3% и составила 155 млн тонн, в том числе: угля - 77,7 млн тонн (-6,8%), грузов в контейнерах - 21 млн тонн (-17,2%), зерна - 13 млн тонн (-9,8%), минеральных удобрений - 8,3 млн тонн (+8,1%), руды - 5,5 млн тонн (+26,9%), черных металлов -11,2 млн тонн (-11,5%).

Перевалка наливных грузов увеличилась на 6%, до 185,7 млн тонн, в том числе нефти - на 14,5%, до 109,7 млн тонн, сжиженного газа - на 8,8%, до 16 млн тонн, пищевых грузов - на 6%, до 2 млн тонн. В то же время сократилась перевалка нефтепродуктов - до 57,7 млн тонн (-7,7%).

Экспортных грузов перегружено 269,3 млн тонн (-1%), импортных грузов - 15,4 млн тонн (-5,4%), транзитных - 27,4 млн тонн (+3,2%), каботажных - 28,6 млн тонн (+10,9%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 40,7 млн тонн (+5,2%), из них объем перевалки сухих грузов составил 10,2 млн тонн (-7%), наливных грузов - 30,5 млн тонн (+10%). Грузооборот портов Мурманск составил 23,3 млн тонн (+0,6%), Сабетта - 12,3 млн тонн (+4,4%), Варандей - 2,7 млн тонн (+39,3%), Архангельск - 1,1 млн тонн (-12,2%).

В портах Балтийского бассейна объем перевалки грузов составил 102,7 млн тонн (+0,3%), из них объем перевалки сухих грузов составил 40,2 млн тонн (-15,3%), наливных грузов - 62,5 млн тонн (+13,8%). Грузооборот Большого порта Санкт-Петербург снизился на 26,1%, до 18,7 млн тонн, Высоцка - на 10,4%, до 6,4 млн тонн. Рост показали порты Усть-Луга и Приморск - до 47,4 млн тонн (+8%) и 25,8 млн тонн (+19,1%) соответственно.

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна составил 104 млн тонн (+1,4%), в том числе сухих грузов - 44,4 млн тонн (+1,5%), наливных - 59,6 млн тонн (+1,3%). Порт Новороссийск увеличил перевалку на 7,9%, до 64,1 млн тонн, Тамань - на 31,3%, до 17,1 млн тонн. Уменьшился грузооборот портов Туапсе - до 7,5 млн тонн (-33,2%), Ростов-на-Дону - до 4,9 млн тонн (-21,2%), Кавказ - до 4,2 млн тонн (-20,9%).

В Каспийском бассейне в морских портах было перегружено 2,2 млн тонн грузов (-31,1%), в том числе наливных грузов - 1,3 млн тонн (-38,7%), сухих - 0,9 млн тонн (-17,8%). Объём перевалки грузов порта Махачкала снизился до 1,2 млн тонн (-34,6%), Астрахань - до 0,8 млн тонн (-20,8%).

В морских портах Дальневосточного бассейна грузооборот сократился до 91,1 млн тонн (-2,9%), в том числе сухих - снизился до 59,3 млн тонн (-4,6%), наливных- увеличился до 31,8 млн тонн (+0,3%). Увеличили грузооборот порты: Восточный - до 33 млн тонн (+3,4%), Владивосток - до 12,8 млн тонн (+5,5%), Пригородное - 7,1 млн тонн (+5%). Сократился объем перевалки грузов в морских портах Ванино - до 15,2 млн тонн (-3%), Находка - до 10,3 млн тонн (-14,9%), Де-Кастри - до 3,5 млн тонн (-30,6%).