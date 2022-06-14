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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:19

Раненый медведь задавил охотника в Иркутской области

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Пропавшего в Тулунском районе Иркутской области охотника обнаружили мертвым, его задавил раненный им медведь, который после схватки погиб от ран. Об этом сообщил "Интерфаксу" во вторник источник, знакомый с ситуацией.

"С лабаза (охотничий помост на деревьях - ИФ) охотник выстрелил, попал. Когда спустился на землю, медведь его задавил", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в 50 метрах от места обнаружения тела мужчины была найдена туша животного.

По данным источника, о пропаже охотника стало известно 9 июня, нашли его через два дня – 11 июня.

Иркутская область
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