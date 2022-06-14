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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

Один человек погиб и трое пострадали в результате ЧП на заводе в Башкирии

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Один человек погиб и трое пострадали в результате выброса пламени в одном из цехов АО "Стерлитамакский нефтехимический завод", сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

"По прибытию пожарных расчётов открытого горения не происходило. Предварительно, произошёл выброс пламени из печи для подогрева воды на смотровую площадку на площади 5 кв.м. Пострадали трое мужчин, один мужчина, 1963 г.р., погиб. Все пострадавшие доставлены в ГКБ Стерлитамака", - говорится в сообщении.

От МЧС России на месте работают 30 человек и девять единиц техники.

Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает следственно-оперативная группа.

"Стерлитамакский нефтехимический завод" специализируется на выпуске высококачественных бутадиен-стирольных каучуков, авиационного и спортивного бензина, многопрофильной продукции малотоннажной химии, высокооктановой добавки к топливу - МТБЭ. Предприятие является единственным производителем в России и СНГ фенольных антиоксидантов "Агидол", используемых для производства синтетических каучуков, пластмасс, волокон, смазочных и трансформаторных масел, а также для кормовой, пищевой и косметической отрасли.

Башкирия Стерлитамак
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