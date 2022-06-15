Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:11

Спасатели в Башкирии вызволили троих детей из змеиного гнезда

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Спасатели Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям освободили троих детей в Нуримановском районе республики из логова змей, сообщает пресс-служба комитета.

Инцидент произошел накануне близ села Павловка.

"Две юные девушки и семилетний ребенок решили спуститься через Красные скалы на водоем. На обратном пути девочки наткнулись на логово змей, продолжить свой путь испугались. Тогда компания обратилась в экстренные службы", - говорится в сообщении.

Спасатели вызволили перепуганных детей из змеиного гнезда, провели с ними профилактическую беседу, а затем перевезли ребят в безопасное место.

Медицинская помощь девочкам не потребовалась, уточняет ведомство.

Башкирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пункт пропуска в Курской области обстрелян со стороны Украины

Владелец приморской сети общепита "Еда и точка" требует сменить название преемника "Макдоналдс"

Уголовное дело возбуждено после обстрела села в Брянской области

Уголовное дело возбуждено после обстрела села в Брянской области

Что произошло за день: вторник, 14 июня

Иноагентов и подконтрольных им лиц могут вывести из-под моратория от банкротств

Профицит бюджета России в январе-мае составил 1,495 трлн рублей

Число пострадавших при обстреле брянского села выросло до шести

Число пострадавших при обстреле брянского села выросло до шести

Кремль предложил Лондону запросить ДНР о судьбе приговоренных к смерти британцев

Кремль предложил Лондону запросить ДНР о судьбе приговоренных к смерти британцев
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });