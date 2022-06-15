Спасатели в Башкирии вызволили троих детей из змеиного гнезда

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Спасатели Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям освободили троих детей в Нуримановском районе республики из логова змей, сообщает пресс-служба комитета.

Инцидент произошел накануне близ села Павловка.

"Две юные девушки и семилетний ребенок решили спуститься через Красные скалы на водоем. На обратном пути девочки наткнулись на логово змей, продолжить свой путь испугались. Тогда компания обратилась в экстренные службы", - говорится в сообщении.

Спасатели вызволили перепуганных детей из змеиного гнезда, провели с ними профилактическую беседу, а затем перевезли ребят в безопасное место.

Медицинская помощь девочкам не потребовалась, уточняет ведомство.