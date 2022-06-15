Мошенник из Башкирии "заработал" на торгах "Форекс" более 266 млн рублей

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура Башкирии направила в суд уголовное дело местного жителя, похитившего у граждан более 266 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, с 2016 году житель Уфы предоставлял услуги по организации торгов на электронном рынке "Форекс" (Forex – международный рынок, на котором торгуются основные конвертируемые валютные пары).

Предприимчивый делец вовлек в свой бизнес более 30 помощников. Сообщники открыли офисы в Уфе, Челябинске, Казани, Краснодаре, Перми, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, широко рекламировали свои услуги. При этом фирма не имела выданной Банком России лицензии на осуществление операций на электронном рынке "Форекс".

С 2016 по 2019 год "обвиняемые под видом трудоустройства заключили с гражданами договоры оказания консультационных услуг в сфере финансового рынка, обещая многократную прибыль относительно внесенных сумм, которые варьировались от 30 тыс. рублей до 4 млн рублей", отмечает ведомство.

При этом фактически торги на электронном рынке не проводились, а деньги переводились на подконтрольные фигурантам расчетные счета.

Жертвами обмана стали более 500 человек, которые отдали мошенникам свыше 266 млн рублей.

Организатору преступного "бизнеса" предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

Обвиняемый признал вину в полном объеме, уголовное дело в отношении его сообщников расследуется.

В обеспечительных целях на имущество обвиняемых стоимостью более 8 млн рублей наложен арест, у них изъято свыше 56 млн рублей.

Уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.