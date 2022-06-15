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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:11

Экс-инспектор МЧС получил в Крыму условный срок за фейки о спецоперации

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Бывший инспектор отдела надзорной деятельности по Ялте ГУ МЧС России по Крыму признан виновным в публичном распространении ложной информации о специальной военной операции РФ на Украине, сообщила пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю в среду.

"Установлено, что мужчина 1997 г.р., находясь в форменном обмундировании при исполнении возложенных на него должностных обязанностей инспектора отдела МЧС, публично на собраниях жильцов отдельных районов Ялты распространял ложную информацию о проведении специальной военной операции РФ на территории Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным спецслужбы, инспектор делал поквартирные обходы, в ходе который также распространял ложную информацию.

В судебном заседании свою вину обвиняемый признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. В связи с этим Ялтинский городской суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на пять лет условно с испытательным сроком три года и лишением права занимать должности в федеральной противопожарной службе на протяжении трех лет.

Уголовное дело расследовали по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ - распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, совершенном с использованием служебного положения.

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