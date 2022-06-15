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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Следователи установят обстоятельства драки полицейских в Уфе

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - МВД по Башкирии провело служебную проверку в связи с инцидентом с участием полицейских, материалы проверки переданы в следственные органы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

Речь идет о драке возле ресторана в Советском районе Уфы, в которой пострадал участковый городского отдела полиции №7.

По данным СМИ, одна из сотрудниц отдела отмечала в ресторане в компании коллег получение нового звания. На празднование ближе к ночи пришел участковый, которого на вечеринку не пригласили. Вместе с несколькими полицейскими он вышел на улицу якобы для выяснения отношений. После этого участковый обратился в медицинское учреждение, где ему диагностировали множественные ушибы, в том числе головы.

"По указанию руководства МВД по республике Башкортостан проведена служебная проверка для установления обстоятельств происшествия. Материалы ведомства направлены в следственные органы для принятия процессуального решения и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности", - прокомментировали "Интерфаксу" в пресс-службе.

Уфа Башкирия МВД
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