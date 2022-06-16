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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

"Аэрофлот" увеличит число рейсов из Москвы во Владивосток до пяти в день

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" с 25 июня увеличит частоту полетов на направлении Москва-Владивосток с четырех до пяти рейсов в день, сообщила в четверг авиакомпания.

Полеты будут выполняться на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777 в трехклассной компоновке, говорится в сообщении.

Отмечается, что на направление распространяется система "плоских" (не меняющихся в течение года) тарифов.

Жители Дальнего Востока, имеющие постоянную прописку в регионе, также могут приобрести билеты по сниженной стоимости в рамках государственной программы субсидирования.

Ранее сообщалось, что аэропорт Владивостока в январе-мае 2022 года обслужил 630 тыс. пассажиров, что на 13% превышает показатель аналогичного периода 2021 года. Наибольший прирост пассажиропотока обеспечили рейсы на направлении Владивосток-Москва-Владивосток, количество пассажиров на них увеличилось на 10% по сравнению с январем-маем 2021 года.

Владивосток Аэрофлот
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