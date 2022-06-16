В российский "стоп-лист" внесли еще 121 жителя Австралии

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Россия в качестве ответной меры ввела персональные санкции в отношении 121 австралийца, сообщили в четверг в МИД РФ.

"В ответ на расширяющиеся санкции правительства Австралии, которые распространяются на все большее число граждан России - как официальных лиц и членов их семей, так и представителей деловых кругов и средств массовой информации - в российский "стоп-лист" дополнительно вносится 121 австралиец из числа руководителей силовых структур, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих в этой стране русофобскую повестку дня", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади отметили, что указанным лицам въезд в Российскую Федерацию закрывается "на бессрочной основе".

Полный список австралийских физлиц, попавших в "стоп-лист", опубликован на сайте МИД России.