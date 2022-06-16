Оскорбивший темнокожую девушку петербуржец арестован на семь суток

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Суд в Петербурге привлек местного жителя к административной ответственности за возбуждение ненависти, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города.

За правонарушения по ст.20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и ч.1 ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) Никита Устюжанин наказан 50 часами обязательных работ и семью сутками ареста, говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, Устюжанин вину признал, раскаялся, пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщалось, 14 июня в автобусе во Фрунзенском районе северной столицы мужчина оскорблял темнокожую девушку. Согласно видеозаписям инцидента, дебошир демонстрировал расовую неприязнь.

После поездки девушка обратилась в полицию. Мужчину задержали.

Полиция начала в связи с произошедшим проверку.