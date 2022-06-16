Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Оскорбивший темнокожую девушку петербуржец арестован на семь суток

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Суд в Петербурге привлек местного жителя к административной ответственности за возбуждение ненависти, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города.

За правонарушения по ст.20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и ч.1 ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) Никита Устюжанин наказан 50 часами обязательных работ и семью сутками ареста, говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, Устюжанин вину признал, раскаялся, пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщалось, 14 июня в автобусе во Фрунзенском районе северной столицы мужчина оскорблял темнокожую девушку. Согласно видеозаписям инцидента, дебошир демонстрировал расовую неприязнь.

После поездки девушка обратилась в полицию. Мужчину задержали.

Полиция начала в связи с произошедшим проверку.

Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков связал сокращение поставок газа из РФ в Европу с проблемой турбин и санкциями

Убийство девушки доцентом СПбГУ

Кассация оставила в силе приговор историку Соколову по делу об убийстве аспирантки

Кассация оставила в силе приговор историку Соколову по делу об убийстве аспирантки

Суд заменил пресс-секретарю Навального Ярмыш ограничение свободы на реальный срок

ПМЭФ-2022

В Минпромторге РФ заявили, что IKEA не продает трейдинговый бизнес в РФ

Google оштрафован в РФ на 15 млн руб. за повторный отказ локализовать данные россиян

Google оштрафован в РФ на 15 млн руб. за повторный отказ локализовать данные россиян
Военная операция на Украине

В Думу внесен законопроект о признании гражданских участников спецоперации ветеранами

Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты до 24 июня

Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты до 24 июня
ПМЭФ-2022

ПМЭФ во всей цифровой красе

ПМЭФ во всей цифровой красе
Пандемия коронавируса

В ВОЗ не исключили подъем заболеваемости COVID-19 в этом году

Что произошло за день: среда, 15 июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });