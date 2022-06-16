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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Двое жителей Чечни осуждены за похищение девушки на Кубани

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Динской районный суд Краснодарского края вынес приговор жителям Чечни Мусе Акаеву и Мансуру Ижиеву по обвинению в похищении девушки в 2020 году, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов Кубани.

"Суд признал мужчин виновными по п.п. "а", "в", "г" ч. 2 ст. 126 (похищение человека), ч. 2 ст. 234 (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта) УК РФ. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 3 месяцев в колонии-поселении каждому", - говорится в сообщении.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Установлено, что 10 ноября 2020 года подсудимые на остановке общественного транспорта в станице Пластуновской заметили девушку, с которой решили познакомиться. Они предложили ей покататься на автомобиле, но получили категоричный отказ. Тогда подсудимые стали угрожать девушке травматическим пистолетом.

"Опасаясь за свою жизнь, потерпевшая села в автомобиль BMW, на котором Акаев и Ижиев повезли ее в город Котельниково Волгоградской области. По пути они вынуждали девушку принять две таблетки сильнодействующего вещества, но она смогла их спрятать. Затем потерпевшей удалось по телефону связаться с родственниками, которые сообщили о произошедшем в полицию", - сказано в сообщении.

Полиция задержала мужчин в Сальске Ростовской области, девушку освободили.

Уточняется, что в ходе судебного заседания Ижиев вину не признал, а вот его сообщник, напротив, всю ответственность за произошедшее возложил только на себя.

Краснодарский край Чечня
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