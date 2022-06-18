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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

СКР возбудил уголовные дела против украинских военных после обстрелов ДНР и ЛНР

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ возбудил дела по факту применения запрещенных средств и методов ведения войны против украинских военных после очередных обстрелов Донецкой и Луганской народных республик.

"В СК России возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ в отношении военнослужащих 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Евгения Кураша, Сергея Поступальского, Романа Мамавко; 25-й отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ Андрея Качанова, Романа Забродского, Андрея Ткачука, Дмитрия Черниченко, Эмиля Ишкулова, Владимира Капитулы; 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Зиневича, Николая Переступняка; 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука", - сообщает СК.

По данным следствия, в период с 17 по 18 июня "указанные военнослужащие отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения, в том числе с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У", объектов гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Донецкой и Луганской народных республик".

В СК отметили, что в результате обстрелов городов Донецк, Горловка, Макеевка, Ясиноватая, Дебальцево, Комсомольское в ДНР 11 мирных жителей погибли, 9 человек получили ранения, среди которых пятеро - в результате применения ВСУ ТРК "Точка-У".

Были повреждены 27 домов и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе здание детского сада.

В населенных пунктах Красный Луч, Кременная, Золотое-5 и Первомайск в ЛНР были частично разрушены 9 жилых домов, информирует СКР.

СКР ЛНР ДНР
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