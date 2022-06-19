Ленивец из калининградского зоопарка похудела на лиственной диете

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Самка ленивца по кличке Бёрди из калининградского зоопарка похудела на три килограмма после того, как сотрудники зоосада посадили ее на диету.

Как сообщает телеграм-канал зоопарка, "ленивица весила 14500, а стала — 11500 грамм".

Диету животного растянули на полгода: два дня в неделю она ест только листья. "Листья Бёрди не любит, а что делать? Ожирение для ленивца — самый страшный враг, так что, жевать их Бёрди теперь пожизненно", - сообщает канал.

При этом обитающий в зоопарке молодой самец ленивца Сбышек и без диет с удовольствием ест листья азалии, малины, ивы.



