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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:51

Останки ихтиозавра нашли на острове Русский в Приморье

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Два фрагмента останков ихтиозавра возрастом 230-240 млн лет обнаружили на острове Русский в Приморском крае, находку уже вывезли в Приморский океанариум, сообщает пресс-служба учреждения.

"Особая ценность этой находки в том, что это два достаточно крупных фрагмента одного и того же животного. Чаще встречаются отдельные кости или фрагменты костей. Историческая и социальная ценность находки тоже бесспорна: там, где сейчас располагается Русский остров, когда-то было море, в котором бурлила жизнь", - приводятся в сообщении слова помощника директора Приморского океанариума по биологическим вопросам Дмитрия Питрука.

Сотрудники учреждения помогли ученым вывезти останки с участка, где были обнаружены кости. Кроме того, части скелета обработали для дальнейшей сохранности. Теперь ученые могут их спокойно изучить – осталось только дождаться прибытия специалистов по вымершим морским рептилиям.

В будущем фрагменты скелета будут представлены в экспозиции Приморского океанариума.

Ихтиозавр – это целый отряд морских пресмыкающихся, живших 250-94 млн лет назад. По форме они напоминали современных дельфинов. Ранее на острове Русский уже находили фрагменты скелета ихтиозавра. В 2020 году во время тайфуна "Майсак" раскололась каменная плита, в которой нашли кости и отпечатки ребер.

Приморский край
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