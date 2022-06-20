В Приморье завели дело о невозврате 1,3 млрд руб. за поставку древесины в Китай

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Четыре уголовных дела возбуждено в Приморском крае после того, как из-за рубежа не были возвращены около 1,3 млрд рублей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Уссурийской таможни.

Сотрудники таможни установили, что в течение нескольких лет двое жителей Приморья, используя недействительные документы, заключали контракты с иностранными фирмами на поставку в Китай лесоматериалов. "Россияне отправляли древесину в Китай, однако денежные средства за поставленный товар на счета резидентов не поступали", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, жители Приморья договорились с китайской стороной, чтобы деньги им передавали наличными.

Дела в отношении приморских предпринимателей заведены по части 2 статьи 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ).

Нарушителям грозит лишение свободы до пяти лет и штраф до 1 млн рублей.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении московского предпринимателя в связи с неуплатой 4 млн рублей таможенных платежей при ввозе 45 тонн инструментов и деталей для них из Китая в Приморье.