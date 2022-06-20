Работников и охранников "УАЗа" будут судить за хищение деталей на 800 тыс. руб.

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Следователи в Ульяновской области завершили расследование уголовного дела в отношении 11 членов преступной группы по делу о краже на площадке "Ульяновского автозавода" ("УАЗ", входит в группу Sollers).

Пресс-служба следственного управления СКР по региону сообщает в понедельник, что с декабря 2020 года по июнь 2021 года один из обвиняемых – 40-летний электромонтер шестого разряда ООО "УАЗ" – организовал группу из работников предприятия и сотрудников охраны для хищения автомобильных деталей.

Соучастники делали на территории завода тайники, после чего маскировали детали под личные вещи и проносили через главную проходную предприятия, где их пропускали подельники – сотрудники охраны.

Похищенные детали складировались в гаражных боксах, после чего их реализовывали, отмечает следствие.

"Всего за указанный период обвиняемым удалось похитить имущество завода на 799 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Уголовное дело квалифицировано по пункту "а" части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой).

Оно передано для рассмотрения в суд.

О проверке на территории предприятия сообщалось в июне 2021 года.

В пресс-службе УАЗ "Интерфаксу" подтверждали работу правоохранителей, отмечая, что операция была проведена совместно со службой безопасности автозавода, в результате которой была разоблачена преступная группа из сотрудников завода и заводской охраны, занимавшаяся похищением запчастей.