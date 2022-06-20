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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:51

В Подмосковье могут ввести обязательную регистрацию домашних животных

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Мособлдума на ближайшем заседании рассмотрит законопроект об обязательной регистрации домашних животных на территории Подмосковья, сообщает пресс-центр регионального парламента в понедельник.

Перечень животных, подлежащих обязательной регистрации, будет устанавливаться правительством Московской области. Предполагается, что пока это будут только собаки.

Сейчас положения о регистрации животных предусмотрены только ветеринарным законодательством России.

Подмосковье
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