Националист Воеводин отсудил у "Почты России" 2 тыс. рублей за задержку письма

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Суд в Петербурге обязал АО "Почта России" выплатить компенсацию морального вреда за нарушение срока пересылки письма, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

С организации взыскана компенсация морального вреда в пользу истца в размере 2 тыс. рублей, а также штраф в 1 тыс. рублей.

Как следует из сообщения, с гражданским иском в суд обратился Алексей Воеводин. Мужчина пожаловался на некачественную почтовую услугу: письмо от Федеральной службы судебных приставов, отправленное 17 февраля 2021 года, дошло к нему, отбывающему наказание в колонии № 18 в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, 3 марта, то есть на шесть дней позже контрольного срока пересылки. За это истец потребовал с ответчика 55 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Суд увидел в ситуации нарушение "Почтой России" права Воеводина как потребителя.

Пожизненный срок Воеводина

Как сообщалось, в 2011 году ранее судимый Воеводин был приговорен к пожизненному сроку за преступления экстремистской направленности. Согласно открытым источникам, мужчина отбывает наказание в колонии "Полярная сова" (ИК-18 ЯНАО).

По материалам правоохранительных органов, в сентябре 2003 года в Петербурге Воеводин вместе с Дмитрием Боровиковым создали банду для подготовки и совершения преступлений экстремистской направленности, куда вошли молодые люди в возрасте от 16 до 22 лет. Участников группы задержали в мае 2006 года, Боровикова при задержании ликвидировали.

Фигурантов обвинили в нападениях на иностранных студентов и убийстве этнографа Николая Гиренко. Членам группировки инкриминировали, в частности, восемь нападений и семь убийств, среди которых убийства студентов из Сенегала и КНДР, а также гражданина Узбекистана.