Дума перенесла рассмотрение законопроекта о наказании за исполнение санкций против РФ

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Совет Думы на заседании в понедельник принял решение перенести на более поздний срок рассмотрение законопроекта о введении уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций на территории России, сообщил "Интерфаксу" источник в парламенте.

Документ (N102053-8) был внесен в Госдуму в начале апреля группой депутатов и сенаторов.

Согласно инициативе, часть 2 статьи 201 УК РФ о "Злоупотреблении полномочий" предлагалось дополнить нормой о действиях, совершенных в целях исполнения решения иностранного государства о введении мер ограничительного характера против России. Предполагалось, что исполнение санкций в РФ будет наказываться штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере дохода осужденного за период до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как отмечал ранее глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, ряд российских компаний, в том числе с госучастием, по тем или иным причинам отказываются работать с банками и предприятиями, которые уже находятся под санкциями, из-за того, что боятся также оказаться под санкциями.

Правительство РФ в своем отзыве назвало избыточным наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, а также выразило несогласие с тем, что исполнение санкций следует рассматривать в Уголовном кодексе как злоупотребление полномочиями.

Документ включался в порядок работы Госдумы для рассмотрения в первом чтении 8 июня, 9 июня, 14 июня и 15 июня, но не рассматривался.