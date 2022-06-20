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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Минтранс РФ обсуждает с Минобороны снятие ограничений на полеты в Крым

Минтранс РФ обсуждает с Минобороны снятие ограничений на полеты в Крым
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Минтранс РФ обсуждает с Минобороны снятие ограничений на полеты в Крым, сообщил глава транспортного ведомства Виталий Савельев в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1".

"Мы работаем в тесном контакте и с министерством обороны. Вы видите, мы продлеваемся (продлеваем ограничения на полеты на юг РФ - ИФ) по две недели, потому что мы смотрим за обстановкой. Как только нам разрешат, это все моментально раскроется и восполнится. Мы на это надеемся", - сказал Савельев.

В условиях отсутствия авиасообщения с полуостровом увеличивается количество поездов в этом направлении, отметил он. В этом году железная дорога перевезет в Крым 2,3 млн человек (против 1,1 млн годом ранее), "но она не может компенсировать всю дельту", заявил Савельев. Авиакомпании в прошлом году перевезли в Симферополь значительно больше - более 4 млн пассажиров, отметил он.

"Да, мы сейчас выставили дополнительные поезда, вагоны, мы увеличили частоту поездов. Но это все равно не решает всех проблем, хотя мы добавили 500 тысяч билетов дополнительных", - сказал Савельев.

Ограничения на полеты в Симферополь и еще 10 городов на юге и в центральной части РФ были введены Росавиацией 24 февраля, когда началась военная операция на Украине. К настоящему времени они продлевались 19 раз.

Крым Минобороны РФ Минтранс РФ
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