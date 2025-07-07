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Глава Крыма обсудил с руководителем Росавиации перспективы авиасообщения с полуостровом

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов обсудил с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым перспективы возобновления авиасообщения с полуостровом.

"На встрече с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Дмитрием Викторовичем Ядровым обсудили восстановление авиасообщения в перспективе и ряд вопросов материально-технического состояния международного аэропорта "Симферополь" имени И.К. Айвазовского", - написал Аксенов в Telegram.

По его словам, без авиасообщения Крым теряет определенную долю туристов. Он добавил, что, несмотря на временное закрытие, в аэропорту проводятся все необходимые работы по его содержанию.

"При получении соответствующего распоряжения от президента Владимира Владимировича Путина готовы немедленно запустить работу аэропорта", - подчеркнул Аксенов.

Международный аэропорт Симферополя не принимает и не отправляет авиарейсы с 24 февраля 2022 года. В 2021 году аэропорт обслужил 6,8 млн человек, самолетами в республику прибыло 27% туристов. С 2014 по 2021 годы аэропорт обслуживал только внутренние рейсы из-за санкций, введенных против Крыма после его вхождения в состав России.

Крым Росавиация Сергей Аксенов Симферополь Дмитрий Ядров
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